Дело на 100 миллионов

В процессе решения заданий, возложенных на органы безопасности в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, сотрудниками Управления СБУ в Киеве осуществляются системные мероприятия по отслеживанию признаков противоправных действий в экономической сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в конце сентября - начале октября УСБУ пресекло деятельность четырех крупных теневых финансовых центров, которые руководили сетью из 60 фиктивных коммерческих структур. Ежемесячное незаконное обращение денежных средств в них превышало 100 миллионов гривень.

В частности, разоблачен механизм, с помощью которого дельцы переводили безналичные средства в наличные, уклонялись от уплаты налогов и выводили деньги за границу. Для проведения финансовых сделок злоумышленники открыли в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в оффшорах за границей ряд компаний. На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возвращения инвестиций. После чего через фиктивные коммерческие структуры клиенты конвертационного центра получали из-за границы большие партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли дельцам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Установлено, что теневая структура обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей. В ходе операции, проведенной сотрудниками УСБУ совместно с налоговой милицией столицы, деятельность конвертационного центра прекращена. Работники правоохранительных органов провели ряд одновременных обысков. В офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Шевченковском и Оболонском районах столицы, изъяты уставные документы, печати фиктивных и оффшорных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, аппаратура электронных расчетов “банк-клиент”.

В трех других случаях оперативники спецслужбы помешали работе злоумышленников, которые, используя потерянные или поддельные документы, регистрировали фиктивные фирмы. Через расчетные счета этих фантомов клиенты конвертцентров имели возможность обращать безналичные средства в наличные под видом оплаты за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, строительные и ремонтные работы. Полученные деньги не облагались налогом и тратились заказчиками на приобретение дорогих иномарок, недвижимости и тому подобное.

Управлением СБУ в г. Киеве возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем). К тому же, наработанные спецслужбой материалы относительно конвертационных схем пресекли еще ряд противоправных сделок в экономической сфере. Органами прокуратуры и налоговой милиции возбуждены уголовные дела по признакам совершения таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, подделка финансово-хозяйственной документации.