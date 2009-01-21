В Крыму обнаружена пропавшая в конце войны немецкая коллекция картин

Сотрудники Suermondt-Ludwіg-Museum – музея немецкого города Аахен – прибыли в Симферополь, где хранятся картины из «аахенской коллекции», которые в Германии считали бесследно пропавшими после Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, цель визита директора Suermondt-Ludwіg-Museum, реставратора и нескольких сотрудников немецкого музея в Симферопольский художественный музей – сугубо исследовательская.

«Речь о возврате картин не будет идти, мы здесь с исследовательской целью. Наша цель – вместе изучить и посмотреть картины. Мы готовы предложить свою помощь в вопросе идентификации картин, так как не все еще идентифицированы», - сказал журналистам директор Suermondt-Ludwіg-Museum Петер ван ден БРИНК.

«Претензий нет, и нет каких-то мыслей о возврате полотен (Германии). Речь идет об исследовании картин и о сотрудничестве двух музеев», – заявила по телефону корреспонденту УНИАН заведующая отделом научно-просветительной работы Симферопольского художественного музея Нина БОЯРСКАЯ.

Делегация из Германии будет работать в Симферополе до 24 января.

Как сообщалось, для восстановления Симферопольского художественного музея, серьезно пострадавшего от фашистов в годы Второй мировой войны, в 1953 году было передано 87 картин. Среди них, в том числе, оказались картины из «аахенской коллекции» (более 60 полотен). Полотна поступили в симферопольский музей из ялтинского музея, многие были в запущенном состоянии (без рам, без подписей авторов), пришлось проводить серьезную работу по атрибуции картин.

Полотна выставили на 70-летие симферопольского музея - в 2007 году, было получено официальное разрешение на их экспонирование. Тот факт, что в симферопольском музее находятся предметы так называемого трофейного искусства, никто не скрывал, говорят его сотрудники.

Туристы из Германии увидели на одной из сохранившихся рам запись из немецкого музея и связались с аахенским музеем, который считал, что коллекция утеряна.

В СМИ появилась информация, что Германия намерена просить вернуть полотна. Симферопольский музей со своей стороны заявил, что полотна не подлежат возвращению в Германию (они являются частью украинского музейного фонда и по закону возврату не подлежат). При этом в музее не исключили возможности соглашения о временной экспозиции бывших аахенских полотен в Германии при условии получения государственных гарантий их возвращения.

Другие СМИ сообщали, что Германия не требует возвращения картин, а в официальной ноте Посольства ФРГ к МИД Украины содержится только просьба дать возможность экспертам Suermondt-Ludwіg-Museum осмотреть коллекцию, чтобы подтвердить ее идентичность.