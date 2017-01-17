В старинном здании Одессы нашли уникальные фрески под разрушенной от морозов краской

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, в результате сложных погодных условий в январе, в здании, которое является памятником архитектуры «Крестьянский банк (1914 года постройки, архитектор Юрий Дмитренко), на стенах начал разрушаться слой краски.

«Этот очень толстый слой, под которым в холле обнаружены фрески, был нанесен в советское время. Сейчас под краской, которая начала отставать, видно людей, символы той эпохи», - рассказали в областном совете.

Здание находится в собственности облсовета, расположено в центре города, на улице Маразлиевская, 34/А. После банка в нем располагался Дворец студентов, сейчас сдается в аренду различным структурам.

В пресс-службе отметили, что 16 января председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский посетил бывший Крестьянский банк, после чего было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут профильные специалисты.

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«Областным советом будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты по этому вопросу, чтобы установить культурную и историческую ценность работ. Также в Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА направим соответствующее письмо для привлечения профильного специалиста и установления ценности художественного произведения», - отметил Урбанский.

В частности, планируется стилистическая и технико-технологическая экспертиза, необходимо установить год выполнения фрески, имя автора.

По мнению историка Кирилла Липатова, в здание Крестьянского банка обнаружены работы, выполненные в 1928 году «бойчуковцами».

"Сырость и время обнаружили под штукатуркой роспись, выполнена в 1928 году Михаилом Бойчуком и Антониной Ивановой. Больше работ "бойчуковцев" в Одессе не сохранилось. Фрески уникальны», - подчеркнул он.