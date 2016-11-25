ИС: Военные РФ в Крыму жалуются на низкую зарплату, больше платят за командировки в "ДНР/ЛНР"

В временно оккупированном Крыму российские военные жалуются на низкую заработную плату. Впрочем недовольство финансовым обеспечением обсуждается лишь в частных разговорах. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук.

По его словам, военные РФ не довольны, что командование не выполнило обещаний относительно обещанного уровня зарплаты.

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"Основной причиной недовольства является невыполнение командованием обещаний относительно повышения денежного обеспечения военнослужащих, которые проходят службу в составе оккупационных войск в Крыму", - написал он.

Тымчук также отметил, что повышенную зарплату получают только те российские военные, которые выезжают в командировку на территорию "ДНР / ЛНР" для участия в боевых действиях против Украины. Срок таких командировок, как правило, до трех месяцев.

Ранее, президент России Владимир Путин похвалил украинских военных-предателей, которые перешли на службу в российскую армию после аннексии Крыма.

Он отметил, что пока ничего не может сказать о мерах по их возврату. При этом он подтвердил, что это бывшие военнослужащие украинской армии, которые после «воссоединения Крыма с Россией» перешли на службу в российскую армию.