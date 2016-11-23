Путин заявил о большом уважении и полном доверии к украинским военным-предателям в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве, комментируя арест двух дезертиров.

«В этой связи хотелось бы отметить: мы всегда с большим уважением относились к военнослужащим украинской армии и с полным доверием. Именно поэтому им было предложено продолжить службу в рядах российской армии», - сказал Путин.

Он отметил, что пока ничего не может сказать о мерах по их возврату.

При этом он подтвердил, что это бывшие военнослужащие украинской армии, которые после «воссоединения Крыма с Россией» перешли на службу в российскую армию.

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По словам российского президента, они хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, именно поэтому появились на границе.

«Их заманили чуть подальше - на несколько метров - и забрали. Думаю, что такое вероломство - оно в конечном итоге оборачивается против тех, кто совершает подобные мероприятия, потому что это похоже на отключение света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы. Если кто-то в нашей соседней стране собирается, таким образом, завоевать симпатии крымчан, то это покушение с негодными средствами, выражаясь юридическим языком», - сказал Путин.