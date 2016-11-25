Это неудачные попытки вербовки граждан Украины: в СБУ предположили причины задержаний "диверсантов" в Крыму

В СБУ не исключают версии, что громкие задержание украинских «диверсантов» в Крыму – это лишь неудачные попытки вербовки. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает «112.ua».

По его словам, с помощью громких задержаний украинцев на полуострове российская сторона пытается показать якобы силу.

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"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российская ФСБ по Крыму, на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. Для того, чтобы показать свою якобы силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они выражают нашим гражданам во время пребывания на территории АР Крым", - сообщил Ткачук.

Напомним, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота. «22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2-го ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - отмечалось в сообщении.

При этом в штабе Черноморского флота заявили, что задержанный спецслужбами в Севастополе бывший сотрудник штаба Черноморского флота РФ Леонид Пархоменко, которого окрестили "украинским шпионом", был уволен в запас в 2005 году.