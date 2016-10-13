"Бриллиантовому" прокурору Корнийцу грозит 12 лет ареста: дело передали в суд

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что экс-заместителю прокурора Киевской области грозит 12 лет ареста с конфискацией имущества.

«Вопреки попыткам стороны защиты затянуть досудебное расследование, прокурором в уголовном производстве обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Читайте такжеСМИ рассказали, как "бриллиантовый прокурор" Корниец получил две служебные квартиры и ведет стройку за $400 тысячКорнийцу инкриминируют обвинения по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, совершенных в соучастии.

«Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества», - отмечается в сообщении.

16 июля Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и Корнийца. Корнийца и Шапакина было задержано в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.