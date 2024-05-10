Оккупанты обстреливают область с самого утра.

Пограничные громады Харьковской области сейчас находятся под усиленными массовыми вражескими обстрелами, в результате ударов есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в 9:45 российские оккупанты совершили обстрел с. Бугаевка Волчанской громады, был поврежден частный дом, без пострадавших.

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"Около 10 утра враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека. 12:50 в результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина", - отметил Синегубов.

Он также проинформировал, что в 13:22 враг обстрелял Волчанск, нанесен удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина.

"В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы - один из них под завалами дома", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области - главные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5 утра российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области.

В Министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы защищают позиции на Харьковщине. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны Украины остановили артиллерийским огнем новую волну контрнаступления российских захватчиков на Харьковскую область.

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