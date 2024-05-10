В последние недели ВСУ начали доставлять грузы с помощью больших БПЛА.

Спустя два года после начала полномасштабной войны пополнение запасов украинских бойцов в окопах на передовой стало одной из самых неприятных проблем, пишет The Wall Street Journal.

"Маленькие взрывоопасные ударные дроны роятся по линии фронта, что делает практически невозможным для транспортных средств доставлять людей и технику до самых близких к русским окопов. В последние недели Украина начала доставлять грузы с помощью больших дронов", - говорится в публикации.

Отмечается, что WSJ сопровождал группу из батальона дронов "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады Украины в миссии по пополнению запасов нескольких бойцов, воды у которых оставалось всего на день.

Видео дня

Задача команды "Ахиллес" заключалась в том, чтобы доставить бойцам шесть коробок с цинковыми боеприпасами, упакованные с водой и некоторыми другими товарами.

"Еще два месяца назад команда выполняла атакующие миссии с использованием больших дронов, известных как Vampire (русские называют их Бабой-Ягой). Но их работа все чаще сводилась к пополнению запасов… Так проще, но не без рисков", - отмечается в статье.

В этот раз команде сначала нужно было добраться до бункера, расположенного в нескольких километрах от линии фронта, через открытое поле, по которому иногда наносили удары дроны и артиллерия. И у них получилось.

Указывается, что россияне пытаются сбивать Vampire разными способами. По словам одного из бойцов, они теряют по дрону каждые два дня.

"Когда команда впервые начала пополнять запасы с помощью этих дронов, они просто сбрасывали ящики с боеприпасами солдатам в окопах. С тех пор они привезли с собой практически все, что может нести дрон: лекарства, еду, патроны, аккумуляторы, сигареты, части антенн и в одном случае огнетушитель", - пишет WSJ.

В этот же раз бойцы, которым необходимо было передать груз, остро нуждались в пополнении запасов жизненно необходимой воды. Один из них откровенно рассказал, что к еде он почти не прикасается, ведь все, что заставляет его сходить в туалет, - опасно, потому что тогда ему придется выйти из окопа. Вместо этого он принимает таблетки от запоров перед тем, как отправиться на фронт, и там ест вяленое мясо.

"Для сравнения, в бутылку пописать легко, - отметил он, добавив, что в темноте окопов иногда было трудно разглядеть, в каких бутылках вода, а в каких - моча.

За смену команда "Аххилес" доставила пять посылок. Миссия по доставке шестой посылки была прервана, когда россияне начали обстреливать украинских бойцов, к которым направлялся дрон.

Силы беспилотных систем ВСУ - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины поручил создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ. На днях, 7 мая, Кабмин поддержал соответствующий проект его указа.

"Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России. Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом - с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - отметил министр обороны Умеров.

Вас также могут заинтересовать новости: