По словам Дениса Малюськи, объявление войны Украиной может принести ей проблемы.

Объявление войны России никак не поможет Украине, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC.

"Да, это просто феерическая история. Типа если мы на третьем году войны объявим войну, это что-то сразу урегулирует, или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте - это тоже как бы что-то изменило бы. Юристы, которые специализируются на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет, объявляй не объявляй - у нас идет война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем", - пояснил Малюська.

По его словам, объявление войны не только не имеет никакого смысла, но и еще и может сделать для Украины хуже.

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"Отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну - это преступление агрессии. Если ты защищаешься - тебе не надо ничего объявлять. Ты защищаешься - само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются", - сказал Малюська.

Российско-украинская война продолжается: последние новости

Накануне глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск Харьковской области.

В ГУР сообщили, что с помощью многоцелевых надводных беспилотных дронов удалось нанести ущерб российскому флоту на 500 миллионов долларов.

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