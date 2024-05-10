В Хорватии есть еще немало интересных мест, где можно избежать толп туристов.

За последние несколько лет Хорватия стала одним из главных центров летнего отдыха в Европе, особенно после того, как страна присоединилась к Шенгенской зоне. В результате в туристическом сезоне 2023 года туда приехало еще больше туристов, так что на наиболее популярных курортах стало невозможно находиться. Например, в Дубровнике на одного местного жителя прошлым летом приходилось 36 туристов.

Тем не менее, это еще не значит, что в Хорватии не осталось мест, где можно спокойно отдохнуть без толп туристов и завышенных цен. Издание The Independent составило список из шести менее известных хорватских курортов, на которые стоит обратить внимание этим летом.

1. Примоштен, Шибеник-Книн – для гурманов. Этот курорт всего в часе езды от туристического магнита Сплита спускается по холмам и узкой дамбе на побережье Далмации. Туристов здесь приятно удивит галечный пляж Радука и колокольня церкви Святого Георгия 1485 года, которая возвышается над мощеной набережной, изобилующей уютными кафешками с мороженым на любой вкус.

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2. Вис, Бишево – для любителей истории. Ранее этот остров имел военное значение, а потому туристов здесь ждут экскурсии по сети туннелей времен холодной войны, мемориал английских ВВС с видом на белокаменный пляж и пещера Тито, которая служила убежищем при вторжении нацистов во время Второй мировой войны. Также на этом острове в 2017 году снимали американский фильм-мюзикл "Mamma Mia! 2".

3. Дельта Неретвы – для любителей активного отдыха. В этом живописном месте к северу от Дубровника туристов ждут уютные пляжи, зеленые долины и бирюзовые отмели, просто созданные для активных приключений – кайтбординга, езды на велосипедах, сплавов на каяках и многого другого.

4. Национальный парк Бриони, Фажана – для островного приключения. Этот Адриатический архипелаг возле Истрии из 14 островов, покрытых лесом, когда-то был летней резиденцией бывшего президента Югославии Иосипа Тито. Здесь туристы могут открыть для себя места для купания, руины римской эпохи и субтропические сады.

5. Шибеник – для сити-брейка. Это отличная альтернатива Дубровнику, предлагающая все составляющие хорватского городского отдыха, но без толпы. Здесь легко заблудиться среди изысканных фасадов, средневековых улочек и собора Святого Иакова, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, останавливаясь перекусить свежим миндалем, инжиром и мороженым с маскарпоне.

6. Растоке, Слунь – для любования водопадами. Без сомнения, водопады являются изюминкой многих маршрутов по Хорватии: Плитвицкие озера и водопады на реке Мрежница привлекают множество посетителей в летний сезон. Однако деревня Растоке в глубине страны предлагает такие же водопады, коттеджи с деревянной черепицей и реки для рафтинга, но без больших толп.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная путешественница Элиза Мортон назвала 10 бюджетных пляжных направлений Европы, способных заменить более раскрученные курорты. Большинство из предложенных вариантов расположены в балканских странах.

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