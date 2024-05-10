Магнитные бури на Земле разразятся уже сегодня вечером.

В пятницу, 10 мая, на Солнце произошла очередная крупная вспышка, из-за которой на Земле ожидается магнитная буря.

Как сообщает The Watchers, событие началось в 06:27 UTC (09:27 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 07:06 UTC (10:06 по Киеву).

Как сообщается, вспышка была размером X3,9 - это уже десятая солнечная вспышка класса X с 3 мая. Из-за нее с 11 мая ожидается сильная или экстремальная магнитная буря класса G5.

Видео дня

"По прогнозам, во время вспышки радиочастоты будут наиболее деградированы в Восточной Европе, Центральной и северо-восточной Африке, на Ближнем Востоке, во всей Азии и в Индийском океане", - сообщает издание.

Как сообщается, Солнце было чрезвычайно активным с начала мая произведя 75 вспышек М-класса и 10 вспышек Х-класса.

Теперь общей сложности четыре вспышки, как ожидается, появятся поздно вечером 10 мая, а основная часть геомагнитных воздействий прогнозируется на 11 мая.

Ожидается, что по крайней мере 3 из них сольются в одну и столкнутся с Землей. Такие выбросы ученые называют "каннибальскими".

Ожидается, что солнечные выбросы, произошедшие 9 мая и сегодня, достигнут нашей планеты 12-13 числа.

Как сообщается, из-за очень высокой солнечной активности с 6 по 9 мая на 11 мая действует предупреждение о геомагнитных бурях G4 - сильная магнитная буря.

"Из-за сохраняющихся высоких уровней активности и направленных на Землю выбросов мы можем даже увидеть G5 - магнитная буря экстремального уровня", - пишет The Watchers.

Ожидается, что солнечная активность сохранится на высоком или очень высоком уровне до 12 мая. При этом в течение всех трех дней ожидаются вспышки класса M и вспышки X-класса.

"После или во время ожидаемой сильной геомагнитной бури мы также можем увидеть сильную солнечную радиационную бурю", - говорится в сообщении.

Вспышки на Солнце - последние новости

Ранее стало известно, что на Солнце произошло несколько вспышек, направленных на Землю. Ожидается что три из них сольются в одну, прежде чем ударить по нашей планете.

Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, усугубив и без того серьезно нарушенные условия.

9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: