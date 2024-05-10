Шоумен даже заговорил на украинском из-за слов журналиста.

Российский шоумен и актер Максим Галкин прокомментировал интервью журналиста Дмитрия Гордона, в котором он негативно высказался о певице Алле Пугачевой. Юморист оставил комментарий на украинском языке под постом Гордона.

Журналист в своем Instagram опубликовал короткое видео с нарезкой интересных моментов из интервью. Вместе с гостем они обсуждали разных звезд, в том числе Аллу Пугачеву. На видео Дмитрий сказал: "До недавнего времени хорошо относился к Алле Борисовне, а сейчас - негативно".

На такие слова уже отреагировал Максим Галкин. Он написал комментарий на украинском языке.

Видео дня

"Ну заинтриговал! Удивительно, рассказывайте! Это очень интересно!" - говорится в сообщении.

Выяснилось, что журналист решил вырезать из видео самые интересные моменты для того, чтобы увеличить количество просмотров на своем YouTube-канале. Гордон действительно говорил о примадонне, однако его слова были ироничной шуткой.

По его словам, причиной плохого отношения к Пугачевой стали ее постоянные "измены путинисту Филиппу Киркорову". После своих слов Дмитрий объяснил, что с уважением относится к певице и она об этом знает.

Чтобы окончательно показать свою приверженность звездной семье, Гордон ответил на комментарий Галкина. Он написал: "Максим - гений! И жена его Алла Пугачева - гений! И я греюсь в лучах их славы. Не завидуйте".

К слову, в феврале 2022 года Максим Галкин публично поддержал Украину и выступил против правления Кремля. Он осудил полномасштабное вторжение в Украину. Звездная пара эмигрировала в Израиль, а в России Галкина признали "иностранным агентом".

Напомним, ранее Максим Галкин поехал на отдых без Пугачевой и встретился с фанатками.

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