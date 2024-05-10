Известно, что замок Сикокс-Хит был построен еще в 19 веке.

Российский замок, который находится на границе графств Кент и Сассекс в Великобритании, на этой неделе лишили дипломатического статуса, поскольку он подозревается в использовании военной разведкой РФ для встреч и вербовки британских агентов, пишет The Times.

По данным источников в органах безопасности, замок 19 века Сикокс-Хит был внесен в перечень памятников архитектуры II класса, однако он стал целью последнего пакета санкций после того, как его признали главной базой, с которой ГРУ проводило свои операции на территории Великобритании.

"Понятно, что за домом годами следили британские спецслужбы. Было замечено, что лица, которых ГРУ считало потенциальными агентами, включая британских и других нероссийских членов преступных группировок, входили и выходили из этого дома", - говорится в материале. Видео дня

Источники в органах безопасности сообщили, что ГРУ планирует создать современную шпионскую базу в Сикокс-Хит. В то же время министр внутренних дел страны Джеймс Клеверли заявил, что эта база является одной из нескольких российских объектов в Великобритании, которые потеряют дипломатический статус. Такие данные стали частью новых санкций против РФ, которые ввели в ответ на возможный поджог бизнеса в восточном Лондоне в марте, связанный с Украиной. Местные власти утверждают, что такой поджог организовал Кремль.

В публикации добавили, что Сикокс-Хит не использовался при планировании атаки, однако он был среди ряда объектов, которые принадлежали россиянам и все еще имели дипломатический статус.

Что известно о замке Сикокс-Хит

Такое здание было построено в стиле французского замка в 1871 году, тогда оно принадлежало второму виконту Гошену. Он передал его Советскому Союзу в 1947 году якобы в качестве подарка после того, как российские моряки спасли его сына во время Второй мировой войны. Ранее замок использовали как убежище главаря контрабандистской банды Хоухерста 18 века Артура Грея.

Также в 1990-х годах "дача" была загородной резиденцией российского посла. Уже в 1999 году местный фермер-овцевод обвинил российское посольство в том, что оно выпустило на волю на территории имения стаю собак, которые убили 50 овец.

Тогда пресс-секретарь посольства отметил:

"Имение является нашей собственностью, и на все, что там находится, распространяется дипломатический иммунитет в соответствии с международной конвенцией, поэтому да, собаки имеют иммунитет, но собаки не являются дипломатами".

В то же время уже покойный московский иностранный корреспондент Джон Миллер рассказывал в своих воспоминаниях, что ему и его коллегам однажды удалось попасть на территорию поместья.

"Однажды мы пробрались на задний двор и разбросали пепел, получив неутешительное вознаграждение: единственное, что можно было прочитать, - это список сюжетов новостей BBC", - написал он.

Российские шпионы в мире

Как писал УНИАН, в НАТО предупредили Германию о том, что в стране будет наблюдаться активность российских шпионов. Скорее всего, они будут готовить диверсии, теракты и кибератаки.

В свою очередь украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что Россия создала в Европе сеть подготовленных боевиков и шпионов.

"В Европе уже существует сформированная, структурированная, хорошо организованная российская агентурная сеть. Причем, нельзя сказать, что о ее формировании европейские спецслужбы не знали. Они не только об этом знали, но и весьма толерантно, сдержанно наблюдали за ее формированием и расширением", - подчеркнул он.

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