Людей призвали не игнорировать воздушные тревоги.

На Слобожанском направлении российские войска пытаются проводить атакующие действия, применяя диверсионно-разведывательные группы и средства поражения.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник в своем Telegram-канале. Он отметил, что военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям РФ.

Мельник подчеркнул, что вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать и посеять панические настроения среди людей. "Советую жителям Харьковщины, а особенно приближенных к линии соприкосновения населенных пунктов северной и восточной части, максимально ответственно относиться к вопросам собственной безопасности, особенно во время воздушных тревог", - добавил он.

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Аналитики DeepState опубликовали фото российских потерь во время наступления на северных границах области. Они отмечают, что оккупанты двигались со стороны Пыльного. По предварительным данным, к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково украинские военные уничтожили три единицы российской техники.

В полиции Харьковщины сообщили, что во время утреннего обстрела Волчанска пострадали двое мужчин 1971 и 1982 года рождения. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

Россия наступает на Харьковском направлении: что известно

Сегодня утром Харьковская ОВА сообщила об усилении российских ударов на севере, особенно от российских обстрелов пострадал Волчанск. Из города уже начали эвакуировать людей.

Днем в Министерстве обороны сообщили, что около 05:00 войска РФ попытались прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники. Атаку отбили, однако бои с захватчиками продолжаются.

Также военные отметили, что на этот участок фронта отправили резервные подразделения Вооруженных сил Украины.

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