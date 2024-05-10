УНИАН выяснил, о ком идет речь.

ВАКС поддержал позицию САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога для Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении на более 11 млн грн.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ее сообщении говорится:

"10 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн". Видео дня

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

Прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Как сообщается, срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10 июля 2024 года.

По данным источников редакции, речь идет о народном депутате Андрее Клочко.

Что известно о деле против нардепа

2 мая СБУ информировала, что нардепу сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен. Расследование начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020-2021 годах народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн - пять квартир в г. Киеве, три земельных участка в Киевской области, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz.

В то же время большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Однако выяснилось, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 млн грн.

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