"Бриллиантовые" прокуроры на суде не признали своей вины в получении взятки

Об этом бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец и экс-первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин заявили на заседании Голосеевского районного суда Киева, отвечая на вопрос председательствующего в судебной коллегии Дмитрия Валигуры после оглашения прокурорами обвинительного заключения.

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В заключении представители Генпрокуратуры отметили, что Шапакин и Корниец обвиняются в получении взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а Корниец еще и в незаконном хранении оружия (ст. 263) и незаконном приобретении спецсредств для негласного получения информации (ст. 359).

"Вину не признаю. Я считаю обвинение некорректным", - сказал Корниец. Он выразил мнение, что в обвинительном акте не указано, какую сумму денежных средств, при каких обстоятельствах и за что он получал, где эти средства и у кого нашли.

В свою очередь Шапакин, отвечая на вопрос суда, отметил, что обвинение не признает в полном объеме.

“Обвинение нечеткое и непонятное”, - сказал он, добавив, что не понимает, о каких договоренностях и в пользу каких лиц идет речь.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых" прокуроров в суд.