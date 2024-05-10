Самая старшая вокалистка на конкурсе шокировала своим выступлением.

В Мальме 9 мая состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2024". Одним из самых ярких номеров стало выступление представителей Испании группы Nebulossa, которые исполнили скандальную песню "Zorra". Номер шокировал еврофанов из-за откровенных нарядов участников, которые разделись прямо на сцене.

Вокалистка Nebulossa - самая старшая участница конкурса, ей 56 лет. Однако ее выступление запомнилось не из-за этого факта, а из-за эротического шоу, которое она устроила вместе с танцовщиками.

На сцене появились двое мужчин, которые сначала танцевали на каблуках в смокингах, а посреди номера они сорвали с себя костюмы и остались обнаженными. Танцовщики зажигали в черных корсетах и стрингах. В то же время певица была в полупрозрачных брюках и корсете.

Мужчины также выполнили несколько акробатических трюков в откровенных образах, в частности, участники сели на шпагат. Выступление испанцев сорвало громкие овации в зале, а в конце номера зажгли фейерверки.

Отметим, что выступление Nebulossa раскритиковали представители феминистического движения в Испании. Они заявили, что постановка излучала сексизм. Само название песни "Zorra" имеет двойное значение: "лиса" и "с**а". Это вызвало скандал и вокалистку обвинили в пренебрежительном отношении к женщинам.

Однако представители Испании опровергают это утверждение и объясняют, что их композиция о разрушении стереотипов, и о том, чтобы всегда оставаться собой.

К слову, Nebulossa выступили во втором полуфинале, но только, чтобы представить Испанию. Поскольку они входят в состав "Большой пятерки" - страны, которые являются основателями песенного конкурса. Поэтому они автоматически оказываются в гранд-финале.

Вместе с Испанией из второго полуфинала в следующий этап прошли еще 10 стран. Как известно, гранд-финал состоится уже 11 мая.

Напомним, ранее представитель Нидерландов на "Евровидении-2024" пел о "любви к РФ" в начале войны.

Вас также могут заинтересовать новости: