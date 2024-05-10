Оккупанты бьют по городу КАБами и артиллерией.

Из Волчанска и ближних населенных пунктов Харьковской области, которые находятся под российскими ударами, эвакуируют людей.

Об этом рассказал глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили Общественному радио. По его словам, большая часть людей выезжает самостоятельно, другим помогают полицейские и волонтеры. "Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - добавил он

Глава военной администрации отметил, что сейчас российские захватнические войска ведут массированный обстрел города. Информации о погибших и раненых нет, однако фиксируют серьезные разрушения.

Видео дня

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", - добавил Гамбарашвили.

Обострение на Харьковщине: последние новости

Сегодня в Харьковской областной военной администрации сообщили, что войска РФ усилили удары на севере, под ударами КАБов, РСЗО и артиллерии оказался Волчанск.

Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорвать границу, украинские силы остановили их. Отмечалось, что ВСУ не потеряли ни одного метра.

Глава ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что российская группировка на этом направлении не представляет угрозы для Харькова.

Вас также могут заинтересовать новости: