Сил обороны юга уточнили, какая ситуация по состоянию на 10 мая.

На Ореховском и Херсонском направлении российская армия за минувшие сутки совершила более двух десятков штурмов, но при этом потеряла 115 солдат и десятки единиц техники, в том числе "глаз" - дорогой наблюдательный комплекс "Муром".

Об этом заявили Силы обороны юга ВСУ. Относительно ситуации на фронте сказали следующее:

"Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не преуспел. На Ореховском направлении оккупанты совершили 19 штурмов: 14 - в районе Старомайорского и 5 в районе Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 2 безуспешных штурма. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции". Видео дня

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек. Это оккупанты, которых убило или ранило во время неудачных атак, или из-за огневого поражения. Также противник потерял 36 единиц вооружения и военной техники. Это - реактивная система залпового огня "Град", танк, 9 орудий, 10 единиц авто-бронетехники, 3 разведывательных БпЛА, 3 ударных БпЛА, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 6 аэрофотостанций, станция радиоэлектронной борьбы и лодка.

Также уничтожено 2 места хранения боеприпасов, 2 огневые позиции, наблюдательный пункт, полевой пункт боеснабжения и пункт управления БПЛА противника.

Речь идет о том, что оккупанты постоянно осуществляют аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 271 разведывательного БпЛА. Тогда же враг нанес ракетные удары крылатыми ракетами с тактической авиации в направлении Николаевской и Одесской областей. В результате на Николаевщине возник пожар на открытом участке, который оперативно ликвидирован, поврежден частный жилой дом и гражданский автомобиль. На Херсонщину оккупанты направили, вероятно, баллистическую кассетную ракету, которая взорвалась в воздухе.

Ночью оккупанты применили дроны-камикадзе типа "Shahed -131/136" в направлении южных регионов. Силами противовоздушной обороны уничтожено 10 дронов на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине. Попаданий не допущено. К сожалению, от падения обломков одного из дронов на Николаевщине возник пожар на открытом участке.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 352 FPV-дрона, 17 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 279 осколочных боеприпасов. В результате на Херсонщине ранен гражданский человек, повреждены около трех десятков частных жилых домов, хозяйственные постройки, объект критической инфраструктуры, гараж и гражданский автомобиль.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла Куцурубскую громаду, на Днепропетровщине - Никопольщину, Мировскую, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 гражданских ранены, из них двое подростков 15 и 16 лет.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здание благотворительной организации, здания частных предприятий, банк, магазин, дошкольное учебное заведение, гражданские автомобили, служебный транспорт спасателей, автомобиль скорой помощи, газопровод, солнечные панели и линии электропередачи.

На Запорожье под вражеским огнем находилось 8 населенных пунктов - ранен гражданский человек, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Сейчас корабли российского флота в Черном и Азовском морях не наблюдаются, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Что происходило на фронте накануне

8 мая на Ореховском направлении российская армия значительно активизировалась и в несколько раз усилила штурмы. В частности, в течение суток в операционной зоне продолжалось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских атак. В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 28 штурмов в районе Старомайорского. Накануне, 7 мая, на этом направлении было значительно меньше российских атак: 3 - в районе Старомайорского, по одной - в районах Роботино и Малой Токмачки.

8 мая на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 4 штурма против трех, которые состоялись 7 мая. В обоих случаях противник, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: