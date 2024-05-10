Такая система может решить проблему, как бороться с роями беспилотников.

Вооруженные силы Великобритании начали испытания антидроновой системы по проекту Ealing. Она является мобильным комплексом электромагнитного вооружения, пишет Defense Express.

Этот комплекс может уничтожать дроны благодаря использованию направленной энергии в микроволновом диапазоне, который позволяет "выжигать" электронные компоненты на большом расстоянии.

Отмечается, что образец такой системы был замечен на полигоне на вооружении 7 группы ПВО британской армии, которая, скорее всего, должна провести его испытания.

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Британский комплекс, который установлен на шасси HX60, включает в себя средства обнаружения дронов и сам генератор электромагнитных импульсов. Что касается точных характеристик этого образца, то они пока остаются неизвестными. Минобороны Британии также не комментирует эти испытания.

"Со стороны Defense Expess отметим, что такие системы являются сейчас одним из главных конкурентов комплексов с боевыми лазерами. А наиболее известным образцом является Leonidas от американской компании Epirus, который сейчас также активно тестируется вооруженными силами США", - добавляют в издании.

Вероятно, такие комплексы могут стать решением проблемы, как бороться с роями дронов. В свою очередь по сравнению с лазерными комплексами, нет вопросов относительно того, зависит ли эта система от погодных условий.

Также такие комплексы могут уничтожать все дроны в конкретном секторе и не требуют сосредоточения только на одной цели. Однако остается догадываться, насколько система является эффективной на дальнем расстоянии и есть ли способы по повышению устойчивости электронных компонентов к электромагнитным импульсам.

"Также следует отметить, что в британских вооруженных силах эта система является одной из альтернатив боевому лазеру DragonFire, который Лондон готов отправить в Украину еще на стадии прототипов с целью тестов в реальных боевых условиях. И не исключено, что если Британия предоставит лазерный комплекс, то за ним не будет передан и электромагнитный, что позволит провести заочные сравнительные испытания обеих систем в реальных боевых условиях", - подчеркнули в публикации.

Изготовление дронов во время войны в Украине: последние новости

Ранее генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин сообщил, что Украина догнала РФ в производстве количества дронов-камикадзе, которые похожи на Shahed-131 и Shahed-136.

"У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов - частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия", - заверил он.

Также аналитики Defence Expres отметили, что появление морского дрона Magura V5 с ракетами "воздух-воздух" Р-73 является историческим событием, ведь он является первым вооруженным морским дроном в распоряжении украинской армии. Также Magura V5 с Р-73 можно считать и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, несмотря на то, что он рассчитан только на малую дальность.

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