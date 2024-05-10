Сейчас этот комплекс разрабатывают для вооруженных сил Британии / фото twitter/Gabriele Molinelli

Вооруженные силы Великобритании начали испытания антидроновой системы по проекту Ealing. Она является мобильным комплексом электромагнитного вооружения, пишет Defense Express.

Этот комплекс может уничтожать дроны благодаря использованию направленной энергии в микроволновом диапазоне, который позволяет "выжигать" электронные компоненты на большом расстоянии.

Отмечается, что образец такой системы был замечен на полигоне на вооружении 7 группы ПВО британской армии, которая, скорее всего, должна провести его испытания.

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Британский комплекс, который установлен на шасси HX60, включает в себя средства обнаружения дронов и сам генератор электромагнитных импульсов. Что касается точных характеристик этого образца, то они пока остаются неизвестными. Минобороны Британии также не комментирует эти испытания.

Вид новой антидроновой системы во время испытаний / фото twitter/Gabriele Molinelli

"Со стороны Defense Expess отметим, что такие системы являются сейчас одним из главных конкурентов комплексов с боевыми лазерами. А наиболее известным образцом является Leonidas от американской компании Epirus, который сейчас также активно тестируется вооруженными силами США", - добавляют в издании.

Вероятно, такие комплексы могут стать решением проблемы, как бороться с роями дронов. В свою очередь по сравнению с лазерными комплексами, нет вопросов относительно того, зависит ли эта система от погодных условий.

Также такие комплексы могут уничтожать все дроны в конкретном секторе и не требуют сосредоточения только на одной цели. Однако остается догадываться, насколько система является эффективной на дальнем расстоянии и есть ли способы по повышению устойчивости электронных компонентов к электромагнитным импульсам.

Воспроизведение работы антидроновой системы в Британии / фото twitter/Gabriele Molinelli

"Также следует отметить, что в британских вооруженных силах эта система является одной из альтернатив боевому лазеру DragonFire, который Лондон готов отправить в Украину еще на стадии прототипов с целью тестов в реальных боевых условиях. И не исключено, что если Британия предоставит лазерный комплекс, то за ним не будет передан и электромагнитный, что позволит провести заочные сравнительные испытания обеих систем в реальных боевых условиях", - подчеркнули в публикации.

Изготовление дронов во время войны в Украине: последние новости

Ранее генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин сообщил, что Украина догнала РФ в производстве количества дронов-камикадзе, которые похожи на Shahed-131 и Shahed-136.

"У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов - частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия", - заверил он.

Также аналитики Defence Expres отметили, что появление морского дрона Magura V5 с ракетами "воздух-воздух" Р-73 является историческим событием, ведь он является первым вооруженным морским дроном в распоряжении украинской армии. Также Magura V5 с Р-73 можно считать и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, несмотря на то, что он рассчитан только на малую дальность.

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