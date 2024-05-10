Реклама должна была просто подчеркнуть возможности планшета, но сам видеоряд вызвал шквал критики в сети.

На недавней весенней презентации Apple были представлены iPad Air и iPad Pro нового поколения. В ходе рекламной кампании яблочный бренд выпустил ролик "Crush!", который должен был подчеркнуть возможности устройства, но вместо этого подвергся массовой критики.

В ролике показано, как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства пока они не превращаются в новенький iPad Pro.

Как отмечает The Variety, главный тезис рекламы в том, что планшет можно использовать для просмотра фильмов, прослушивания и создания музыки, чтения, съемки видео и фото. Но вместо этого ролик интерпретировали как метафору того, как технологии сокрушают искусство и общество в целом.

Скандал не утихал два дня, в итоге вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен извинился за опубликованный ролик и признал, что компания "промахнулась с этой рекламой". И откажется от ее показа по ТВ.

Креативность – часть ДНК Apple. Для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые расширяют возможности творческих людей во всем мире. Наша цель – всегда отмечать множество способов, с помощью которых пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. По словам Тима Кука, это "самый большой день для iPad со дня его появления".

iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипе M2, со 128 ГБ в базе и все еще IPS-матрицей. iPad Pro получил OLED-дисплей, новый чип M4 и корпус толщиной всего 5.1 мм.

До конца 2024 года у Apple еще выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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