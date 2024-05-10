Не проводите с числами лишние манипуляции, это только отберет ваше время.

Загадки для детей и взрослых с числами могут помочь не только проверить себя на внимательность, но и понять, наделены вы прекрасным зрением или нет.

Есть такое очень непростое задание - следует среди большого количества чисел 680 разыскать странное число, то есть такое, которое чем-то отличается от остальных. Справиться с этой оптической-иллюзией загадкой нужно всего за 9 секунд.

Не выполняйте никакие лишние манипуляции с числами - то есть не плюсуйте их друг к другу, не умножайте и не делите, - это будет пустая трата времени. Ваша задача такая - охватите оптическую загадку взглядом и быстро попробуйте найти то число, которое не такое, как другие.

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До того, как браться за поиски, засеките на каком-то гаджете время и не отвлекайтесь на то, чтобы за ним следить.

Теперь мы расскажем вам, какое число нужно было найти, и где оно находилось. Странным назвали число 690, которое было в нижней части изображения.

Такая загадка-головоломка уже опубликована

Надо среди большого количества бабочек за 10 секунд разыскать странное насекомое. Очень важно обращать внимание на малейшие детали - тогда вы будете иметь высокие шансы на победу.

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