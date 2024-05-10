По словам премьера, ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных.

Кабинет министров принял решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление энергосистемы.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, за эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

"Благодарны группе Всемирного банка, которая предоставила гранты для реализации этого проекта", - отметил премьер.

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Он также подчеркнул, что ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных, ремонты сети и генерации идут 24/7.

"Однако в апреле мы вынуждены были импортировать электроэнергии на треть больше, чем в марте. "Укрэнерго" постоянно привлекает помощь от наших соседей. Поэтому еще раз призываю к экономии электроэнергии, особенно в вечернее время", - сказал Шмыгаль.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

В Украине большую часть суток сохраняется дефицит электроэнергии. Энергетики увеличили период, во время которого действуют ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 07:00.

Народный депутат Алексей Кучеренко накануне заявил, что украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза - до 3,5 а то даже 4 гривен.

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