НПЗ в Калужской области атаковали несколько дронов ГУР: источники раскрыли детали

Объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий "Первый завод" в Калужской области РФ. Поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101.

Информацию о причастности специалистов ГУР МОУ к атаке на нефтеперерабатывающее предприятие УНИАН подтвердили источники в украинской спецслужбе.

Объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

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"В период с 00:45 до 01:25 на объекте прозвучало пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации в ходе выполнения задания была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн. т. в год) и 3 цистерны с дизельным топливом и 1 цистерна с мазутом", - проинформировали источники.

Атака на завод под Калугой

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.

По информации местных жителей, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе был слышен звук пролетающих беспилотников и работа ПВО. За тем на месте попадания БПЛА начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы. Информацию о поражении НПЗ подтвердил также и глава Калужской области Владислав Шапша.

Как сообщали очевидцы, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

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