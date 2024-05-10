Оккупанты предприняли попытку прорыва на Харьковщине, ВСУ привлекли резервы, - Минобороны

Сейчас на Волчанском направлении продолжаются бои различной интенсивности.

В 5 утра 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области.

Как сообщает Минобороны Украины, Вооруженные силы защищают позиции на Харьковщине. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

"С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении. Видео дня

Как отмечают в Минобороны, по состоянию на сейчас атаки оккупантов отбиты, продолжаются бои различной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, местная военная администрация Волчанска объявила об эвакуации населения из-за усиления атак россиян.

Вероятное наступление РФ на Харьковскую область

Россия формирует войска для наступления на Харьков. По данным аналитиков американского Института изучения войны, враг может попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

Также УНИАН сообщал, что эксперт рассказал, каким "шансом" хочет воспользоваться РФ во время наступления на Харьковскую и Сумскую области. По словам Александра Мусиенко, сейчас россияне достраивают взлетную полосу на аэродроме в Белгородской области, которая нужна для приема военно-транспортных самолетов, как аэродром подскока.

Сегодня в ОВА сообщили, что российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск Харьковской области. Впрочем, ВСУ не потеряли ни одного метра территории.

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