Зузана Чапутова в третий раз приехала в Украину за время полномасштабной войны.

Президент Словакии Зузана Чапутова приехала в Киев, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как уточнила политик, это ее третий визит в столицу Украины за полномасштабную войну. Также она заинтриговала новостями о новой помощи со стороны Словакии:

"Я здесь! Сегодня я приехала в Киев с прощальным визитом. Это уже в четвертый раз за время моего мандата, в третий раз - во время войны. Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине". Видео дня

Словакия и Украина - последние новости

Накануне экс-премьер и новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, он призвал к прекращению огня в Украине, поскольку на фоне этой войны, вспыхивают и другие конфликты во всем мире.

Более 50% жителей Словакии считают, что войну РФ против Украины спровоцировали западные государства и Украина. Зато Россию в начале войны обвиняют лишь 41% граждан Словакии.

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