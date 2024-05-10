Кроме того, нардеп Разумков раскритиковал и инициативы по экономическому бронированию.

Принятый парламентом закон о военных правонарушениях и невыполнении правил мобилизации содержит нормы, которые являются непродуманными и четко не выписанными.

Об этом сказал на брифинге народный депутат Украины Дмитрий Разумков по поводу принятого Верховной Радой Украины 9 мая закона о штрафах для уклонистов.

Он отмечает, что в законе четко не выписано как будут накладываться штрафы за нарушение военнообязанными, в частности, относительно правил воинского учета.

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"Это один раз будет происходить или несколько раз? Получается, что не один, потому что повторное нарушение приведет к повторному наложению штрафа. Но ответа на то, будет ли это происходить каждый день, чтобы платить по 22 тысячи штрафа, или раз в месяц нет", - сказал Разумков.

Нардеп также отметил, что в законе содержится норма, которая фактически вводит блокировку карточных счетов тех, кто попадает под штрафные санкции. При этом напомнил, что норма о блокировании счетов была изъята из законопроекта о мобилизации как не конституционная, а "здесь они это вернули через исполнительную службу".

"Будет ли это работать? Не уверен. Потому что исполнительная служба просто захлебнется от того объема документов и исполнительных производств, которые она получит. Нам придется создавать еще одну армию по исполнительным производствам", - добавил он.

Разумков напомнил, что сейчас в парламентов продолжается история с непродуманными предложениями по мобилизации. В частности, это история с экономическим бронированием. Он напомнил, что представители провластной коалиции предлагают давать бронь от мобилизации тем, кто платит 35 тысяч налога в месяц, а это означает, что зарплата должна быть 84 337 гривен.

"А предприятие на одного такого работника вместе с налогами будет тратить более миллиона гривен в год", - добавил он.

По его словам, это приведет к тому, что так называемое экономическое бронирование получат топ-менеджеры, владельцы бизнеса, те, кто не хочет идти служить и зачислит средства на какое-то предприятие, чтобы там считаться.

"Но по факту мы с вами получим войну бедных и нормальную жизнь для богатых украинцев. Так не должна работать справедливость", - добавил он.

Наказание для нарушителей правил мобилизации

Как сообщал УНИАН, 9 мая Верховная Рада приняла закон, который определяет наказание за военные правонарушения и невыполнение правил мобилизации. После подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта с регистрационным №10379, он вступит в силу уже на следующий день.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен; для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время: для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен; для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида объяснил механику этого документа. Он считает, что сейчас из-за отсутствия коллизий штрафы за уклонение от мобилизации являются незаконными, но когда закон вступит в законную силу, то вполне законно будут штрафовать.

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