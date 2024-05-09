После вступления в действие закона о мобилизации необходимо в течение двух месяцев обновить свои данные.

В Украине достаточно существенно увеличены штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета.

Об этом сказал на брифинге председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Он отметил, что в принятом законе о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в частности, за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Для предприятий за этот вид нарушения предусмотрен штраф от 34 тысяч до 59 500 гривен. "Данные штрафы могут накладываться в течение одного года с момента совершения, но не позднее трех месяцев с момента обнаружения", - отметил он.

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Ионушас подчеркнул, что штрафы могут накладываться несколько раз за различные виды нарушений. Если военнообязанный не обновит данные в течение двух месяцев после вступления в действие закона о мобилизации, то есть после 18 мая, то на физическое лицо будет наложен штраф от 17 до 25 500 гривен.

При этом Ионушас сказал, что, если человек нарушает определенные условия связанные с военным учетом, то сначала наступает административная ответственность, а уже потом предусмотрена уголовная. "Штрафы это первый уровень ответственности, если мы говорим о мобилизации", - добавил он.

Мобилизация в Украине: увеличены штрафы

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законопроект №10379, который определяет наказание за военные правонарушения и невыполнение правил мобилизации. После подписания президентом Владимиром Зеленским законопроект вступит в силу уже на следующий день.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен; для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время: для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен; для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

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