Ближайшей ночью заморозков в Украине уже не будет, а завтра днем кое-где потеплеет до +22.

Ночь на 11 мая станет несколько теплее, ведь заморозков уже не ожидается, а завтра днем кое-где будет дождить. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

"В субботу ночью ожидается +4...+11 градусов, без заморозков", - сообщила синоптик.

Днем, по ее данным, максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 градусов, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +22 градусов.

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"Местами небольшие дожди вероятны на западе, в центре и на востоке", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве 11 и 12 мая будет без существенных осадков, разве временами будет увеличиваться облачность. В субботу будет теплее, +15...+17 градусов, а в воскресенье в столице похолодает до +11...+13 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Похолодание, которое сейчас охватило Украину, продлится еще некоторое время. По данным Наталки Диденко, в ближайшее время особого потепления можно не ожидать, температура будет "умеренно комфортной".

"Сколько видит синоптический глаз, особого тепла, тем более, жары в Украине в ближайшее время не предвидится. Да, умеренно, да, комфортно, днем где-то в пределах +13...+19 градусов, иногда где-то выскочат градусы за пределы +20, но атмосфера быстренько загонит градусы обратно, в нынешние пределы", - рассказала эксперт по погоде.

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