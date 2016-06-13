В суде по делу "бриллиантовых прокуроров" свидетель рассказал о схеме передачи взятки в $200 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе судебного заседания Голосеевского районного суда Киева в деле по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца сообщил один из инвесторов ООО "Гидроэкоресурс" по фамилии Баранович.

"В апреле 2015 года мы поняли, что все юридические средства для защиты предприятия исчерпаны, поскольку проверки не прекращались, а прокуратура на жалобы не реагировала, поэтому начали искать варианты решения проблемы", - сказал он.

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По словам Барановича, на собрании учредителей предприятия прозвучало предложение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы решить вопрос, поскольку в ней у одного из партнеров есть знакомые. Продолжая тему, свидетель отметил, что со временем руководству предприятия была названа сумма "решения вопроса" - 200 тысяч долларов.

Баранович отметил, что выплата проходила в три этапа. На первом этапе было уплачено 50 тысяч долларов для разблокировки и снятия охраны с объекта, еще 100 тысяч предполагалось уплатить за закрытие уголовных дел, возврат документации, а еще 50 тысяч долларов должны были быть переданы по завершению выше перечисленных процедур.

Свидетель также пояснил, что предприятие не занималось добычей песка, а занималось чисткой дна водоемов, однако в ходе многочисленных проверок никто из проверяющих не хотел смотреть документы.

"Я такие действия проверяющих органов и прокуратуры расцениваю как попытку специально уничтожить предприятие", - сказал свидетель.

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Справка УНИАН. Корнийца и Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривень. Во время обысков в Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января этого года Генеральная прокуратура передала в суд производство по делу «бриллиантовых прокуроров».

Позже Корнийца и Шапакина отпустили из-под стражи под залог.

18 мая суд постановил предоставить охрану Корнийцу, поскольку 13 мая на него неизвестные совершили нападение, после чего он оказался в больнице.