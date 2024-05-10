Нынешнее мероприятие сильно контрастирует с московским парадом 2020 года.

В четверг, 9 мая, россияне провели "традиционный" военный парад в Москве, однако из-за больших потерь в войне против Украины он "уменьшился масштабом".

Как сообщает министерство обороны Великобритании, к тому же парады отменили в 24 городах. В частности, это коснулось приграничных регионов из-за низкого уровня безопасности.

Хотя РФ возобновила полеты военной авиации, в небе было только девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25.

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"Московский парад уменьшился по масштабу, поскольку демонстрировалось меньше современной военной техники по сравнению с предыдущими годами", - добавляется в сообщении.

Всего в мероприятии приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. В 2023 году было 8 тысяч, а в 2021 году - 11 тысяч. Кроме того, на параде представили 61 военную машину, тогда как тяжелой бронетехники и гусеничной военной техники не было. Единственным присутствующим основным боевым танком оказался церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, к которому привлекли 20 основных боевых танков.

"Учитывая значительные потери российского персонала и техники в результате войны в Украине, Россия не имела возможности использовать парады для демонстрации военной силы", - считают в разведке Великобритании.

Парад в России 9 мая - другие новости

Как пишет издание Business Insider, отсутствие современных танков на военном параде в какой-то степени отражает войну России в Украине, о которой президент России Владимир Путин говорил во время мероприятия, восхваляя героев "специальной военной операции". Несмотря на то, что России удалось заметно восстановить свою военную мощь до уровня, который она имела в начале вторжения в Украину, она также потеряла тысячи танков и много бронетехники в Украине.

Bild писал, Путин использовал парад 9 мая для пропаганды войны против Украины и запугивания Запада.

На параде в РФ "засветился" подполковник, причастный к расстрелу жителей Бучи.

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