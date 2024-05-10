Кремлевский "парад Победы" наглядно продемонстрировал, как Москва подменяет реальные заслуги воинов Второй мировой кровавыми преступлениями участников так называемой СВО. Все действо 9 мая четко иллюстрирует отношение Кремля к реальным заслугам воинов Второй мировой. Они, превратившись лишь в антураж, вспоминались мимолетно - как слабое сопоставление с "героями спецоперации".

Двое настоящих ветеранов - рядом с Владимиром Путиным посадили снайпера Александру Алешину и полковника Евгения Куропаткова, участника парада Победы 1945 года - не спасли ситуацию, ведь за спиной российского диктатора организаторы "праздника" разместили участников войны с Украиной. Среди них можно было заметить старшего лейтенанта Чалыма Чулдум-оола, майора Бориса Дудка и капитана Сергея Бачерикова. По данным Телеграм-канала "Агентство. Новости", все трое отличились в "СВО" и получили за это звание "герой России".

Дудко в частности был заместителем командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Военные этого подразделения ВС РФ - среди оккупантов, причастных к убийствам мирных жителей Бучи весной 2022-го. Чулдум-оол - из состава 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая в марте того же года стояла в селе Ягодное Черниговской области. Там российские военные загнали в школьный подвал более 350 местных жителей и 28 дней продержали под замком. Освободиться узникам удалось лишь 31 марта, когда россияне ушли из села, 10 заложников за то время умерли...

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Все "праздничное действо" в Москве крутилось вокруг "СВО" - Путин использовал 9 мая для пропаганды кровавой войны.

Ведущий церемонии неоднократно провозглашал: мол, площадью идут маршем войска, которые "как в суровые годы Великой Отечественной" освобождают мир от "неонацизма и международного терроризма". "Герои СВО" упоминались, например, как "освободители" украинских городов - Киева, Одессы, Запорожья и Харькова, как выпускники того или иного вуза и т.д.

Организаторы привлекли к военному "променаду" даже детско-юношеское движение "Юнармия". Представители этого формирования, как отметил ведущий церемонии, "помогают ветеранам и поддерживают письмами участников СВО". Эта фраза (как и другое текстовое сопровождение парада) - копирка советского прошлого. Над ней можно было бы посмеяться, если бы не серьезность послания

Путин в своем выступлении почтил память "боевых товарищей, погибших в борьбе с неонацизмом, в праведном бою за Россию", обвинил западные элиты в "оправдании нынешних последователей нацистов" и пугал ядерным оружием.

Чуть позже, якобы для подтверждения серьезных намерений Москвы, по Красной площади проехали три ракетных комплекса "Ярс", которые входят в стратегические ядерные силы РФ. Ведущий церемонии при этом назвал их "грозной силой ядерного сдерживания" и отметил способность "гарантированно поразить цель в любой точке земного шара".

Как реагировали на это лидеры западных стран - неизвестно. Их на параде не было. Его гостями стали первые лица Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау. Также в дружественном (для РФ) контексте упоминался Китай, который боролся с "милитаристской" Японией, а потом снова и снова шел посыл на "СВО". То есть, присвоив победу во Второй мировой войне, Кремль интерпретирует ее значимость и суть по своему усмотрению.

"В этом году российский режим использует праздник для военной пропаганды против Украины. Тогда республики СССР вместе защищались от вторжения нацистов, сегодня Россия ведет жестокую агрессивную войну против Украины", - отметил Bild.

И с этим трудно не согласиться.

Однако ни в речи Путина, ни в текстовом сопровождении "парада" слово "Украина" ни разу не упоминалось.

Когда по Красной площади прошли, очевидно, участники "СВО", диктор рассказывал: мол, солдаты идут под флагами боевых частей, которые освобождали в годы Второй мировой Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу. Хотя на самом деле Одессу и Николаев весной 1944 года от гитлеровцев освобождали войска 3-го Украинского фронта, а Севастополь - войска 4-го Украинского фронта.

Кстати, украинскому Севастополю в рамках парада-2024 Кремль уделил особое внимание. Так сложилось, что на 9 мая текущего года пришлось 80-летие освобождения города от гитлеровцев, и это (без упоминания самой годовщины) использовали, опять же, в пропагандистских целях Москвы. В частности, после парада, во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и стел городов-героев, расположенных у Кремлевской стены, букет показательно возложили только к "земле Севастополя". А сразу после гимна РФ заиграла мелодия "Легендарный Севастополь" - песня, написанная в 1954 году, к 100-летию первой обороны города 1854-1855 (во время Крымской войны) и к десятой годовщине его освобождения от гитлеровцев.

Музыкальное произведение утверждено как гимн города в 1994-м, и в свое время оно стало "яблоком раздора". Дело в том, что в начальных (советских) стихах Севастополь упоминается как "гордость русских моряков". Вскоре "Легендарный Севастополь" перевели - появилась украинская версия - "Величавый Севастополь". Слова "гордость российских моряков" изменились на "столицу украинских моряков" и др. После аннексии Крыма Россией, в 2015 году, местные депутаты прописали в "законе" наказание за "искажение гимна в публичных и общественных местах". Иначе говоря, запретили исполнение песни в украинском переводе.

Вчера музыка гимна не смолкала довольно долго, пожалуй, дольше гимна РФ. И вместе с пропагандой войны, прославлением "СВО" и "освобождением" Одессы и Харькова, мелодия прозвучала своеобразным набатом, прямой угрозой Кремля: мол, Крым (Севастополь) "останется российским, другим - приготовиться".

Лариса Козова