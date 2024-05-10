Как известно, экс-главнокомандующего ВСУ назначил Зеленский на должность посла Украины в Великобритании.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак подтвердил, что назначение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на роль посла в Украине в Британии - скорее политическое решение со стороны Зеленского.

Он пояснил, что в назначении Залужного была нарушена процедура предоставления агремана. Как уточнил аналитик в интервью Radio NV:

"Это такое тайное письмо, оно всегда направляется на согласование страны, которая принимает ту или иную кандидатуру, и должна ее утвердить. Но до того, пока этот агреман не вернется с подтверждением, страна, которая посылает посла, не имеет права объявлять, что она такую кандидатуру подает". Видео дня

Он напомнил, что Британия ожидала другую кандидатуру, вместо Залуженного. Собственно, на этой должности хотели видеть главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Как подчеркнул Шлинчак, это уже не является большим секретом: "Вместо этого было принято это политическое решение о назначении Залужного".

По словам аналитика, самая большая странность в этой ситуации заключается в том, что назначение Залужного фактически проанонсировало МИД Украины на своем сайте, хотя правила дипломатии требуют засекречивать эту процедуру.

По словам Шлинчака, Киеву фактически повезло, что британцы не стали создавать из этого проблему и приняли кандидатуру Киева без скандала. В то же время он отметил, что процедура относительно назначения Залужного все еще продолжается. Сейчас нужно, чтобы МИД Украины дал официальный приказ о командировке Залужного в Британию.

Также Шлинчак выразил опасения: не получит ли Украина в лице Залужного недостаточно квалифицированного посла. Он сказал:

"Мое субъективное мнение и мое субъективное опасение, которое может быть: чтобы мы не потеряли кадрового военного, который является высококлассным кадровым военным, и не приобрели, скажем так, недостаточно квалифицированного посла".

Он считает, что было бы логичнее назначить Залужного в штаб-квартиру НАТО.

Как Лондон отреагировал на назначение Залужного послом

Отметим, 8 мая президент Украины подписал указ об увольнении Залужного с военной службы. В то же время с 9 мая Залужного назначили новым послом Украины в Британии, на это событие отреагировал Лондон.

В частности, британский посол в Киеве Мартин Харрис прокомментировал такой "дипломатический" ход Киева и поздравил Залужного с новой должностью. Дипломат выразил надежду, что вместе они сосредоточатся на 100-летнем соглашении, которое планируют подписать Украина и Великобритания.

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