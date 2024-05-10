Певец уже успел прокомментировать инцидент.

Известного украинского певца Дмитрия Монатика, который ответил на упреки о побеге из Украины, остановили сотрудники ТЦК и полиции в центре Киева. Артист уже успел прокомментировать ситуацию и рассказал, получил ли он повестку.

Издание Telegraf распространило в сети видео, на котором видно, как Монатик общается с военкомами и правоохранителями на одной из улиц столицы. Певца остановили для проверки документов. На кадрах заметно, что разговор прошел спокойно, без конфликтов.

"В самом центре Киева, на Крещатике, работники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика. Но это была проверка документов. Никакого скандала", - говорится в описании под видео.

Сам Дмитрий уже успел прокомментировать инцидент в соцсетях. Исполнитель опубликовал видео на своей странице в Instagram и признался, что его действительно остановили сотрудники ТЦК. По словам артиста, он давно стоит на воинском учете. Военкомы проверили его документы и отпустили:

Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет - отпустили.

Напомним, ранее травести-дива Монро рассказала о походе в ТЦК.

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