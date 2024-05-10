Виктор Журавель имеет насыщенную криминальную историю – от стрельбы посреди жилого квартала до нелегальной продажи оружия.

Вечером 9 мая 2024 года соцсети облетели кадры с агрессивным мужчиной, который в одном из ресторанов Броваров Киевской области бросался на полицию и угрожал им оружием. Позже стало известно о задержании дебошира – ранее судимого местного жителя, которому теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

Между тем, в СМИ и соцсетях появилась информация, что задержанным является местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо".

При этом это уже не первый громкий скандал с участием "Вихо", который всколыхнул местные СМИ. До этого Журавель уже "прославился" после стрельбы в Броварах в мае 2020 года. Тогда он со своей бандой устроил настоящую бойню прямо посреди жилого квартала. В результате три человека получили ранения, а жители окрестных домов в шоковом состоянии обрывали линию 102. В столкновении были задействованы около сотни человек – официально это назвали "конфликтом между перевозчиками". На самом деле это был наглый бандитский наезд – уголовники "крышевали" нелегальные перевозки и просто решили вытеснить конкурентов.

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Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Более того – после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.

По данным местных СМИ, под прикрытием войны, обороны страны и добровольцев "Вихо" начал нагло продавать оружие уголовникам. В дальнейшем, также под прикрытием ТРО, он наладил целую схему нелегальной торговли вооружением. Распродать успел даже часть западного оружия, которое для бойцов Вооруженных сил Украины поступало из Европы.

После скандального случая в ресторане, который попал в Сеть, Журавля таки задержали. Но даже во время задержания уголовник вел себя так, будто на него случайно напали разбойники. "Вихо" пытался сопротивляться и продолжал оскорблять представителей полиции. Впрочем, вызывающее поведение его не спасло – в конце концов ему надели наручники и положили лицом в асфальт. Если и после этого инцидента каким-то чудом Журавель безнаказанно "улетит" на волю, пристальное внимание к его судьбе со стороны СМИ теперь гарантировано.