Чиновников Минфина обвинили в падении поступлений в госбюджет от лотерей на полмиллиарда гривень

«За последний год поступления в государственный бюджет от лотерейной деятельности уменьшились с 800 до 300 млн гривен. За эти полмиллиарда недостачи должны ответить чиновники Министерства финансов. Сейчас лотерейный рынок в Украине полностью дестабилизирован, что и привело к уменьшению поступлений в бюджет. А операторы лотерей уже четыре года как находятся вне правового поля», - заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Павел Кишкарь.

По его словам, причина такой недостачи в государственной казне – Министерство финансов, чиновники которого тормозят принятие подзаконных актов, необходимых для работы лотерейного рынка.

Напомним, уже четвертый год подряд Министерство финансов, как уполномоченный орган, не может принять необходимые подзаконные акты для того, чтобы полноценно заработал закон «О государственных лотереях Украины», а операторы лотерей могли получить лицензии на осуществление деятельности. В результате с 2012 года весь лотерейный рынок работает на основе переходных положений закона, которые позволяют операторам продолжать свою работу до разработки новых лицензионных условий.

«Проблема только в том, что сложившейся ситуацией неопределенности умело пользуются чиновники Министерства финансов и мошенники, которые, видя бездействие регулятора в этом вопросе, ведут свой бизнес незаконно. В то время как на официальных операторов рынка продолжается давление», - уточняет нардеп.

Сегодня ко всем трем операторам рынка применяется троекратное налогообложение, резко сократившее количество желающих принимать участие в розыгрышах, а две компании - ООО "М.С.Л." и ЧАО "Патриот" - включили в санкционные списки за якобы обнаруженный в структуре их собственности "российский след". ООО "М.С.Л." пытается в украинских судах доказать неправомерность применения к нему данных санкций.

«Если нет весомых причин для отказа, то необходимо продолжить существующим операторам срок действия лицензий. Возврат операторов в правовое поле к тому же выбьет почву из-под ног мошенников, ведь серое законодательное поле – идеальная среда для них», - добавляет Кишкарь.