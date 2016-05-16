Из библиотеки Вернадского украли первую печатную книгу в Украине "Апостол" Ивана Федорова
Старопечатная книга «Апостол» Ивана Федорова, напечатанная в 1574 году, исчезла 10 мая из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени.И. Вернадского.
Об этом заявил директор НБУВ Владимир Попик, сообщает "Радио Свобода".
По его словам, по данному факту открыто уголовное производство.
«Мы с органами розыска контактируем, но разглашать подробности я не буду», – сказал он.
В пресс-службе главного управления национальной полиции в городе Киеве сообщили, что заявление о пропаже старопечатные книги из библиотеки не поступало.
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По словам заведующего Музея редкой книги Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя Александра Морозова, из Министерства культуры поступали предупреждения о возможности похищения старопечатных книг.
«Среди изданий, сохранившемся, эта книга является раритетной. Поэтому о краже стоит разглашать, чтобы привлечь внимание к более тщательному хранению редкой литературы»,- добавил он.
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Издание «Апостол» имеет большую научную и историческую ценность, является первой печатной книгой в Украине. Известно о более 90 экземпляров этого издания. Книга содержит церковнославянский перевод «Деяний и посланий апостольских».
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что коллекция полотен голландских художников 17 века, украденная в Нидерландах в 2005 году, найдена на вилле в городе на востоке Украины. Речь идет о 24 картинах, среди которых работы Яна ван Гойена и Хендрика Богерта.
На момент похищения они оценивались в 10 млн евро.