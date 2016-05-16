Адвокат хочет заставить российский телеканал извиниться за искажение смысла песни Джамалы
Российский адвокат Дмитрий Сотников собирает подписи под электронной петицией к руководству российского государственного телевидения с требованием публично извиниться за оскорбление памяти депортированных в 1944 году крымских татар, которым посвящена песня украинской певицы Джамалы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокат хочет добиться таких извинений от генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Олега Добродеева за то, что в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия-1» его комментаторы передали содержание песни Джамалы как «молитва за тех людей, что волей или неволей покидают свой дом в поисках лучшей жизни».
«И это при том, что песня начинается по сути со слов о геноциде крымских татар, об их депортации и рассказывает о судьбе человека, у которого сталинский режим отобрал родину», – отмечается в петиции.
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«Говорить в эфире телеканала «Россия-1» о том, что депортация крымских татар была «выбором людей в пользу поиска лучшей жизни», – это кощунство и оскорбление и для самого крымскотатарского народа, и для миллионов жертв сталинского режима», – отметил автор петиции, который, среди прочего, защищает украинца Александра Костенко, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.
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Как сообщал УНИАН, 12 мая во время телевизионной трансляции Евровидение-2016 комментаторы российского пропагандистского канала "Россия 1" по-своему трактовали содержание песни "1944" украинской певицы Джамалы. Российские комментаторы считают, что песня не имеет драматического исторического подтекста: по их словам, Джамала поет о людях, которые покидают родину в поисках лучшей жизни.