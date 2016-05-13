"Не спровоцировали": Джамала рассказала о звонке пранкеров из РФ, которые представились помощниками Порошенко

Об этом она заявила в интервью DW.

"Смешно, что те, кто звонил, не смогли меня спровоцировать - нечего ждать, никакого подтекста. Больше, чем вы думаете. Потому что это не только о крымских татарах, это о боли в этом мире. Это о Холокосте, о геноциде, репрессиях. И открытием фестиваля Евровидение, фестиваля, как говорит мой дедушка - легкомысленной песни, был перформанс от "The Grey People"("Серые люди"), которые показали, как Швеция принимала беженцев. Поэтому "больше, чем вы думаете" - это не про 1944 год, это адресовано всем людям, которые думают о себе как о маленьких царях, что могут управлять судьбами других решать, как им жить и лишать их жизни", - заявила певица.

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По словам Джамалы, ей неважно, какое место она займет на конкурсе.

"Потому что случилось то, чего мне хотелось рассказать эту историю на своем небольшом музыкальном уровне, обратиться к людям", - отметила певица.

Накануне, представившись помощниками президента Петра Порошенко, российские пранкера Вована и Лексус поинтересовались у Джамалы, о чем на самом деле текст ее песни "1944", в которой поется о депортации крымских татар во время сталинских репрессий.