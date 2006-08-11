ТД “Запорожсталь” непричастен к похищению журналистов ”Нашего Радио”

Торговый дом “Запорожсталь” заявляет, что предприятие не имеет отношения к инциденту, случившемуся с журналистами "Нашего Радио" во вторник.

Об этом, как сообщает “Украинская правда”,говорится в сообщении пресс-службы "Запорожстали".

"Ни "ТД Запорожсталь", ни работники компании не причастны к событиям, которые происходили после ДТП 8 августа 2006 года", - говорится в сообщении.

Предприятие также отмечает, что обеспокоено инцидентом, случившимся с работниками "Нашего радио". Также в документе отмечается, что “Запорожсталь” проводит внутреннее расследование данного инцидента.

"Запорожсталь" поддерживает позицию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в том, что инцидент должен быть расследован, выявлены виновные лица, которые должны нести ответственность в соответствии с Законом", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что к инциденту с журналистами причастен Торговый дом “Запорожсталь”.