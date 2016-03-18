В некоторых оккупированных районах Донбасса в Украину хотят вернуться до 75% населения - Тука
Глава Луганской области не воспринимает предложения отгородиться от "ЛНР"/"ДНР".
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука в эфире телеканала 1+1 сказал, что нельзя называть всех жителей оккупированных территорий Донбасса "инфицированными" сепаратизмом, передает ТСН.
По его словам, на оккупированных территориях есть целые районы, в которых до 75% населения мечтают о возвращении в состав Украины.
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"Поэтому когда я слышу предложения железобетонной стеной от них отгородиться, я такие предложения не воспринимаю. Это просто предательство наших сограждан", - сказал Тука.
Ранее УНИАН сообщал, что за несколько недель на Луганщине начнется реализация проекта по обустройству государственной границы между Украиной и Российской Федерацией «Стена».