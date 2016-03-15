Суд обязал ГПУ открыть дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Рыбака

Об этом сообщает ТСН.uа.

Как говорится в сообщении, такое решение было принято 14 марта. Копия соответствующего документа есть в распоряжении ТСН.uа.

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Как отмечается, иск был подан адвокатом Галиной Иваненко «о бездеятельности ГПУ в расследовании дела о принятии законов от 16 января 2014 года».

«Иск о правонарушениях Рыбака по статьям 364 и 366 УК (злоупотребление властью, служебная подделка) был представлен 8 декабря прошлого года. В судебном решении говорится, что следователь Генпрокуратуры не вынес ни одного процессуального решения по заявлению адвоката Иваненко и даже не внес его в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)», - говорится в сообщении.

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Печерский суд решил обязать Генеральную прокуратуру внести в реестр заявление Иваненко в отношении экс-спикера Рыбака. Решение обжалованию не подлежит. О решении Печерского суда Рыбак узнал со слов корреспондента ТСН.uа. "Впервые слышу! Я последние объяснения в качестве свидетеля давал следователям два года назад. Если нужно, могу еще", - подчеркнул он.

Также экс-регионал отметил, что не общается ни с кем из бывших соратников, которые проходят по делу о принятии "диктаторских законов" "во избежание кривотолков". "И с Януковичем, и с Азаровым тоже не общаюсь. У них ко мне нет вопросов, а у меня - к ним", - сказал Рыбак.