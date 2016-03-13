Запад не осознает сложности ситуации на Донбассе, призывая провести там выборы - Марчук

Западные партнеры Украины, в частности Франция и Германия, не осознают сложности ситуации на Донбассе, когда призывают провести выборы на временно оккупированных территориях.

Об этом руководитель рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Видите, как совпали желания и позиции России, и наших западных партнеров - Франции и Германии. Это можно прочитать только в одном смысле, как я понимаю, что наши западные партнеры, спасибо им за все, что они сделали для Украины, пока просто не могут осознать всей сложности ситуации на Донбассе. И самого главного: как проводить выборы с территориями, которые воюют против тебя", - сказал Марчук.

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Он отметил, что, кроме проблемы с допуском СМИ и наблюдателей на такие выборы, является проблема гарантирования безопасности.

"Пусть кто-нибудь из консультантов и господина Штайнмайера, и Эро, и всех остальных объяснят нам, как можно обеспечить реальную безопасность на неподконтрольной Киеву территории, которая воюет против тебя с оружием", - сказал Марчук.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МИД "нормандской четверки" согласны, что местные выборы на Донбассе следует провести в течение первого полугодия 2016 года.