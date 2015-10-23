Стабилизация ситуации на Донбассе потребует "сложных шагов" от стран "нормандского формата" - Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине, который находится с рабочим визитом в ФРГ.

Как заявила Меркель, для экономического развития Украине необходимо достичь стабильности, что является чрезвычайно важным.

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"И факт, что на сегодняшний день существует прекращение огня (на Донбассе), хотя это является стабильностью. Украина также должна получить доступ к внешним границам, а также стабилизации и в Луганске, и в Донецке. Поэтому Германия и Франция и в дальнейшем в "нормандском формате" будут сопровождать вас, и этот процесс, я уверена, еще будет иметь сложные шаги", - подчеркнула Меркель.