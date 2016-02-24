В "ЛНР" 26 февраля освободят четверых заложников – пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам встречи в Минске.

"Важная новость – 26 февраля будут освобождены четверо людей, которые находятся в заложниках на территории отдельных районов Луганской области", - написала она.

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По ее словам, Украина также требует допустить специалистов Международного Комитета Красного Креста и «Врачей без границ» к украинским заложникам, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной Украине части Донбасса и к заключенным, которые находятся в местах лишения свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Международные гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ к неподконтрольной Украине части Донбасса", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.