Четырех освобожденных из плена военных привезли в Киев

Об этом сообщает hromadske.tv.

Отмечается, что встречали освобожденных Александра Жмыха, Сергея Гарнагу, Юрия Дмитрука и Вадима Кирпиченко родственники и волонтеры в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины.

Сюда ребят привезли на обследование и реабилитацию, если она будет нужна. Врачи говорят, что военные проведут в центре по меньшей мере сутки.

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Руководитель центра по освобождению пленных при СБУ Юрий Кочанов в свою очередь сообщил, что в ближайшее время процесс обмена пленными должен восстановиться в большем формате «три на шесть».

Как сообщал УНИАН, об освобождении четырех военнослужащих из плена в субботу сообщил президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.