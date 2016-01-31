В центре Львова иномарка на большой скорости врезалась в здание Оперного театра, есть пострадавшие

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 3-х часов ночи на проспекте Свободы.

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По предварительным данным, автомобиль на большой скорости двигался по проспекту Чорновола в центр города, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в фасад Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки, их госпитализировали.

Точное количество пострадавших и их состояние в полиции пока не сообщили, отметив, что будет проведена экспертиза на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Все обстоятельства ДТП выясняются.