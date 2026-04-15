Военный корабль РФ прикрывал 'теневой флот' у берегов Британии, – The Times

Российский военно-морской корабль находился вблизи побережья графства Саффолк и, вероятно, мог выполнять роль прикрытия для танкеров "теневого флота" России, которые находятся под санкциями. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о 122-метровом российском судне снабжения и ремонта, которое не менее 18 часов стояло неподалеку от ветровой электростанции Galloper в Северном море.

Возможная "передовая база" для охраны танкеров

По оценкам экспертов по безопасности, корабль мог использоваться в качестве мобильной базы для размещения вооруженных групп, которые могут сопровождать российские нефтяные танкеры и предотвращать их перехват британскими военными.

Таким образом, в случае попытки высадки на суда, находящиеся под санкциями, возникает риск прямого столкновения между экипажами.

Реакция британских военных

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон готов перехватывать танкеры российского "теневого флота" во время их прохода через Ла-Манш.

В то же время до сих пор ни одно из таких судов не было захвачено британскими силами, хотя аналогичные операции уже проводили США, Франция и Германия.

Во время инцидента над районом наблюдался патрульный самолет Boeing Poseidon Королевских ВВС, а также военный вертолет.

Корабль с опытом в Сирии

Судно PM82 относится к классу ремонтно-логистических кораблей "Амур" и ранее использовалось в качестве поддержки российского флота в сирийском Тартусе.

Эксперты отмечают, что корабль способен перевозить до 280 тонн оборудования и ремонтировать другие суда прямо в море.

Бывший офицер ВМС Джеймс Дроксфорд заявил, что такая активность может быть частью новой тактики России – использования мобильных баз для сопровождения санкционных танкеров вместо классических военных конвоев.

По его словам, это затрудняет возможные операции по перехвату и повышает риск инцидентов между вооруженными силами.

Инцидент произошел на фоне роста активности российских военно-морских и вспомогательных судов в регионе. По данным наблюдений, несколько российских кораблей и подводных лодок недавно проходили вблизи британских вод, что уже вызвало беспокойство Лондона и союзников по НАТО.

В то же время стало известно, что кораблям Королевского флота Великобритании фактически запретили высаживаться на суда так называемого "теневого флота" России, которые перевозят санкционные грузы через Ла-Манш.

