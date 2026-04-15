Николас Кейдж и Оз Перкинс готовят вторую часть хоррор-хита Longlegs

Голливудский актер Николас Кейдж и режиссер хорроров Осгуд Перкинс готовятся расширить вселенную хоррор-хита "Собиратель душ" (Longlegs) 2024 года второй частью.

Как пишет Variety, кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на новый загадочный проект после того, как хоррор-триллер "Собиратель душ" о демоническом серийном убийце стал огромным хитом для Neon в 2024 году.

Фильм с рейтингом R рассказывал об агентке ФБР, которая охотилась за жутким маньяком после того, как пережила встречу с ним в детстве. Он собрал в прокате 128 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов долларов, утвердив Перкинса ("Обезьяна", "Хранитель") в качестве мастера фильмов ужасов и еще больше закрепив за Майкой Монро ("Оно следует") звание настоящей королевы крика.

На данный момент известно, что Перкинс снова напишет сценарий и будет режиссировать новый, пока еще неназванный фильм франшизы "Собиратель душ", а Кейдж вернется к роли убийцы по прозвищу "Лонглегс" и продюсера. Любые другие детали проекта пока держатся в секрете.

Также сообщается, что Перкинс вернется к работе над продолжением "Собирателя душ" после завершения производства своего следующего полнометражного фильма "Молодые люди" для Neon с участием Николь Кидман, Лолы Танг и Ники Паркер.

